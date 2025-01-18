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Закон, порядок, государство

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Вечный огонь пронесли по Ямалу. Завтра - Красноярский край

Вечный огонь пронесли по Ямалу. Завтра - Красноярский край

Более 1 500 километров по ЯНАО, и арктическая экспедиция МЧС России достигла поселка Тазовский. В районном Доме культуры для юных ямальцев прошел урок безопасности, где детей научили навыкам первой помощи и спасения.

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