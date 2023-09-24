Когда прозвучали слова Тобиаса Билльстрема о том, что они сожалеют о закрытии российского генконсульства в Гётеборге и что Россия выгнала шведское представительство из Санкт-Петербурга - это звучало как лукавство, ни о чем они не сожалели.
Россия нанесла дипломатический удар по Швеции, закрыв генконсульство
Комментарии
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VG
Vasily Golov
В России есть послы стран-членов Евросоюза.Для чего еще представитель ЕС,от Барреля?ЕС объединение независимых государств,но не государства.Так скоро об этом и заявит БРИКС. И представительства в ООН по типу ЕС.
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