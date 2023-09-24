Россия нанесла дипломатический удар по Швеции, закрыв генконсульство

Когда прозвучали слова Тобиаса Билльстрема о том, что они сожалеют о закрытии российского генконсульства в Гётеборге и что Россия выгнала шведское представительство из Санкт-Петербурга - это звучало как лукавство, ни о чем они не сожалели.