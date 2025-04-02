Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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В РФ появится Служба по вопросам гражданства и регистрации иностранцев

В РФ появится Служба по вопросам гражданства и регистрации иностранцев

Путин поручил образовать Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранцев МВД России на базе Главного управления по вопросам миграции.

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