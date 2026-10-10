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Наличные деньги в 2026 году, почему снимают со счетов и сколько держать дома

Наличные деньги в 2026 году, почему снимают со счетов и сколько держать дома

Популярность наличных денег в 2026 году подняла вопросы, почему россияне снимают их со счетов и сколько стоит держать дома.

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