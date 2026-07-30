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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026. Пройдет командный микст у прыгунов в воду, разыграют два комплекта медалей в синхронном плавании

31 июля в Париже стартует чемпионат Европы по водным видам спорта. Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026 Париж, Франция Прыжки в воду Смешанные командные соревнования 16:00 Сборная России: Руслан Терновой, Екатерина Беляева, Надежда Трифонова, Григорий Иванов.

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