Владельцев массовых объектов могут обязать страховать ответственность

Владельцев торговых центров и концертных залов, где бывает массовое скопление людей могут обязать страховать ответственность за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу посетителей, пишет газета «Известия» со ссылкой на главу комитета Госдумы Анатолия Аксакова.
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