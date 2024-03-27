Владельцев массовых объектов могут обязать страховать ответственность

Владельцев торговых центров и концертных залов, где бывает массовое скопление людей могут обязать страховать ответственность за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу посетителей, пишет газета «Известия» со ссылкой на главу комитета Госдумы Анатолия Аксакова.