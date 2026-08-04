Военнослужащие 113-й бригады ВСУ подорвались на собственных минах при попытке покинуть позиции

Часть военнослужащих 113-й отдельной бригады территориальной обороны Вооружённых Сил Украины предприняла попытку покинуть позиции в районе села Бакшеевка, однако подорвалась на собственных минно-взрывных заграждениях.
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