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Регионы России

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Военнослужащие 113-й бригады ВСУ подорвались на собственных минах при попытке покинуть позиции

Военнослужащие 113-й бригады ВСУ подорвались на собственных минах при попытке покинуть позиции

Часть военнослужащих 113-й отдельной бригады территориальной обороны Вооружённых Сил Украины предприняла попытку покинуть позиции в районе села Бакшеевка, однако подорвалась на собственных минно-взрывных заграждениях.

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