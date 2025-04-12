Публикуемый глобалистскими СМИ "план Келлога" по разделу Украины.Сам Келлог утверждает, что его переврали и все не совсем так.
"План Келлога"
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Публикуемый глобалистскими СМИ "план Келлога" по разделу Украины.Сам Келлог утверждает, что его переврали и все не совсем так.
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