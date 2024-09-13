И эти люди учат нас жить, называя русских дикими варварами? В России даже дома так ходить стыдно, а европейцы платят 180 тысяч рублей

И эти люди учат нас жить, называя русских дикими варварами? На "цивилизованном" Западе продают рваные колготки - таков "последний писк моды", за который стыдно.
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