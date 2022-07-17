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35-летний экс-вингер «Арсенала» Жервиньо перешел в греческий «Арис»

«Арис» объявил о переходе вингера Жервиньо свободным агентом. 35-летний игрок сборной Кот-д’Ивуара подписал с греческим клубом 2-летний контракт.

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