В Краснодаре после зимних каникул возобновили работу все ярмарки выходного дня

Продукты питания кубанских фермеров жители и гости города могут приобрести по 12 адресам. Как сообщили в администрации города, на ярмарки производители привезли фрукты и овощи, мясо птицы, рыбные деликатесы, мед, орехи, молочную продукцию, соленья, хлебобулочные и кондитерские изделия.