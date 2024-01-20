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В Краснодаре после зимних каникул возобновили работу все ярмарки выходного дня

В Краснодаре после зимних каникул возобновили работу все ярмарки выходного дня

Продукты питания кубанских фермеров жители и гости города могут приобрести по 12 адресам. Как сообщили в администрации города, на ярмарки производители привезли фрукты и овощи, мясо птицы, рыбные деликатесы, мед, орехи, молочную продукцию, соленья, хлебобулочные и кондитерские изделия.

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