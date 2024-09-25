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Египет поставил очередную партию оружия в Сомали

Египет поставил очередную партию оружия в Сомали

АДДИС-АБЕБА (ИА Реалист). Египет за месяц поставил в Сомали две партии оружия. Как сообщили в Министерстве иностранных дел Египта, оружие было передано для «наращивания потенциала сомалийской армии» для «достижения безопасности и стабильности, борьбы с терроризмом и защиты своего суверенитета, единства и территориальной целостности».

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