Египет поставил очередную партию оружия в Сомали

АДДИС-АБЕБА (ИА Реалист). Египет за месяц поставил в Сомали две партии оружия. Как сообщили в Министерстве иностранных дел Египта, оружие было передано для «наращивания потенциала сомалийской армии» для «достижения безопасности и стабильности, борьбы с терроризмом и защиты своего суверенитета, единства и территориальной целостности».