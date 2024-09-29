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Добрый Мир

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Госдума закрывает лазейки для мигрантов: Кому и за что грозят многомиллионные штрафы, тюрьма - Пять новых законопроектов

Госдума закрывает лазейки для мигрантов: Кому и за что грозят многомиллионные штрафы, тюрьма - Пять новых законопроектов

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин рассказал о пяти новых законопроектах, которые практически полностью закрывают лазейки для мигрантов.

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Комментарии
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Михаил Кравец
А, как же двойное гражданство 🤔
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17 час.
АА
Афонин Андрей
А где запрет на привоз семей? Где запрет на деятельность диаспор?  Где запрет - по всей стране - на двойное гражданство?  Где  меры по обеспечению ответственности работодателей  на необоснованное привлечение мигрантов, как рабочей силы?  Где ответственность мигрантов за то, что работают не там, куда их пригласили?  Где визовый режим с Таджикистаном, Узбекистаном, Киргизией? Или &quot;это другое&quot;? Кто-то в ГД лоббирует мигрантов, а возможно, и вся Дума этим занимается?  Володин отрапортовал о том, что хочет Дума, отделённая от народа, а не о том, что надо сделать для России и граждан России!   Оговорка Бастрыкина в действии!
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17 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Ни какой конкретики, посидят, попиз.. ят и разойдутся... Отправят на доработку и т.д. затрут и все в очередной раз пустят на тормозах до очередного теракта или когда народ пойдет не только пришлых сам выдворять но и вместе с представителями власти
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16 час.

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