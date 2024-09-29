Госдума закрывает лазейки для мигрантов: Кому и за что грозят многомиллионные штрафы, тюрьма - Пять новых законопроектов

АА

Афонин Андрей

А где запрет на привоз семей? Где запрет на деятельность диаспор? Где запрет - по всей стране - на двойное гражданство? Где меры по обеспечению ответственности работодателей на необоснованное привлечение мигрантов, как рабочей силы? Где ответственность мигрантов за то, что работают не там, куда их пригласили? Где визовый режим с Таджикистаном, Узбекистаном, Киргизией? Или "это другое"? Кто-то в ГД лоббирует мигрантов, а возможно, и вся Дума этим занимается? Володин отрапортовал о том, что хочет Дума, отделённая от народа, а не о том, что надо сделать для России и граждан России! Оговорка Бастрыкина в действии!