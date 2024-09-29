Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин рассказал о пяти новых законопроектах, которые практически полностью закрывают лазейки для мигрантов.
Госдума закрывает лазейки для мигрантов: Кому и за что грозят многомиллионные штрафы, тюрьма - Пять новых законопроектов
Комментарии
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Михаил Кравец
А, как же двойное гражданство 🤔
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17 час.
АА
Афонин Андрей
А где запрет на привоз семей? Где запрет на деятельность диаспор? Где запрет - по всей стране - на двойное гражданство? Где меры по обеспечению ответственности работодателей на необоснованное привлечение мигрантов, как рабочей силы? Где ответственность мигрантов за то, что работают не там, куда их пригласили? Где визовый режим с Таджикистаном, Узбекистаном, Киргизией? Или "это другое"? Кто-то в ГД лоббирует мигрантов, а возможно, и вся Дума этим занимается? Володин отрапортовал о том, что хочет Дума, отделённая от народа, а не о том, что надо сделать для России и граждан России! Оговорка Бастрыкина в действии!
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17 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Ни какой конкретики, посидят, попиз.. ят и разойдутся... Отправят на доработку и т.д. затрут и все в очередной раз пустят на тормозах до очередного теракта или когда народ пойдет не только пришлых сам выдворять но и вместе с представителями власти
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16 час.
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