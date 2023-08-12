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Вечер бокса в Лондоне: Джошуа против Хелениуса, Хргович подерется с Маккином

Сегодня в Лондоне на арене «О2» состоится вечер бокса, в главном событии которого пройдет поединок в тяжелом весе между Энтони Джошуа и Робертом Хелениусом.

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