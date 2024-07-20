Лукашенко предложил привлечь заключенных к ликвидации последствий урагана

Заключенных в Белоруссии, включая так называемых политзаключенных, необходимо привлечь к уборке последствий урагана, заявил президент страны Александр Лукашенко на селекторном совещании, посвященном ликвидации последствий стихии.
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