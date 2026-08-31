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Царьград

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Психолог Кольцова объяснила причину ухудшения настроения осенью

Психолог Кольцова объяснила причину ухудшения настроения осенью

Психолог Екатерина Кольцова объяснила, что настроение осенью ухудшается из-за смены сезонов и наследственных факторов.

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