Украинский посол Мельник предложил Шольцу встретиться с Путиным

Бывший посол Украины в Германии и нынешний посол страны в Бразилии Андрей Мельник предложил провести переговоры между канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом РФ Владимиром Путиным по украинскому конфликту.
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