Как привести в порядок натуральный мех, когда зимний сезон закончен

Независимо от того, купили ли вы винтажную шубу или новую, важно придётся приложить определённые усилия, чтобы правильно ухаживать за ней и хранить ее, чтобы вы могли носить ее с удовольствием долгие годы.
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