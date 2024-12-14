Чемпионат областного УМЧС по пожарно-спасательному спорту в помещениях прошел в Могилеве.

Чемпионат областного управления МЧС по пожарно-спасательному спорту прошел в Могилеве. Как сообщили в МЧС, чемпионат имел открытый статус, что позволило принять участие в нем спортсменам из Гомельского областного управления МЧС.
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