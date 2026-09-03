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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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BETBOOM о ставках на «Формулу-1»: «За год интерес вырос в 4-5 раз. Самое популярное Гран-при – Австрия»

Директор по маркетингу BETBOOM Михаил Артемьев рассказал о значительном росте активности бетторов на «Формуле-1».

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