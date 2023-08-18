Лагрейд, Фийон-Майе, Вирер, Симон и Брезаз-Буше выступят на фестивале Мартена Фуркада в Анси

Турнир по летнему биатлону пройдет 2 сентября в Анси. Женщины: Доротея Вирер (Италия), Жюстин Брезаз-Буше (Франция), Лена Хекки-Гросс (Швейцария), Ванесса Фойгт (Германия), Маркета Давидова (Чехия), Лиза Тереза Хаузер (Австрия), Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия), Жюлия Симон (Франция), Лиза Виттоцци (Италия).
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