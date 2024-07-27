Политолог Ирхин объяснил, зачем англосаксы хотят изменить конвенцию Монтре

Англосаксы планирую изменить положения конвенции Монтре. Договор мешает расширению их зоны влияния в Черном море и открытию там фронта против РФ, уверен доктор политических наук, советник главы Законодательного собрания Севастополя Александр Ирхин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии