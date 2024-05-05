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Дмитрий Васильев: «НОК Украины путем незаконных действий хочет воздействовать на весь мировой спорт и подбивает к этому международные федерации»

Ранее Национальный олимпийский комитет Украины и Министерство молодежи и спорта страны пожаловались в Международный олимпийский комитет на допуск российских каноэ-двоек к квалификации на Игры в Париже.

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