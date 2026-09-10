Милые детские ритуалы, которые знает каждый, кто родился в 20 веке

Детство — самая радостная, веселая и беззаботная пора! Как жаль, что многие начинают осознавать это, уже повзрослев… Взрослые вынуждены ходить на работу, зарабатывать деньги, заботиться о семьях, беспокоиться о будущем и настоящем.