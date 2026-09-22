70 лет войны: война за объединение Корейского полуострова

Во 2-й половине VII в. государство Силла сумело объединить большую часть Корейского полуострова под своей властью.
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