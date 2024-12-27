Два человека погибли в ДТП на трассе, вблизи Джанкоя

По предварительной информации, вчера, 26 декабря, в 20:37 на автодороге «Таврида – Джанкой – Красноперекопск», недалеко от города Джанкой, 42-летний водитель автомобиля "ВАЗ", движущийся из Феодосии в сторону Джанкоя, на правом закруглении дороги не обеспечил достаточный боковой интервал при встречном разъезде с грузовым автомобилем «Volvo FH12».