Украина согласилась с предложением США о немедленном прекращении огня на 30 дней

В Саудовской Аравии прошли переговоры между делегациями Украины и США. Итогом переговоров стало согласие Украины на временное перемирие в зоне военного конфликта – речь идёт о полном прекращении огня сроком на 30 дней.
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