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Галактионов: «Рамиресу нужно искать новую команду, потому что «Локомотив» делает ставку на других игроков»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов после ничьей с «Крыльями Советов» (1:1) в матче 9-го тура чемпионата России объяснил, почему Лукас Вера и Кристиан Рамирес не попадают в заявку.

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