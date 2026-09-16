Галактионов: «Рамиресу нужно искать новую команду, потому что «Локомотив» делает ставку на других игроков»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов после ничьей с «Крыльями Советов» (1:1) в матче 9-го тура чемпионата России объяснил, почему Лукас Вера и Кристиан Рамирес не попадают в заявку.
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