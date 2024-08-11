Поздравления с Днем строителя от главы администрации Адлерского района Дмитрия Сбитнева. Сегодня в России отмечают День строителя.
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Поздравления с Днем строителя от главы администрации Адлерского района Дмитрия Сбитнева. Сегодня в России отмечают День строителя.