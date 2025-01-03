Уникальная комета ATLAS достигла перигелия и может стать видимой

Комета C/2024 G3 (ATLAS), обнаруженная в апреле 2024 года, 13 января прошла рядом с Солнцем и может стать видимой невооружённым глазом, 3 января об этом сообщил научный руководитель обсерватории Ка-Дар и астрофермы «Астроверты» Стас Короткий в интервью РИА Новости.
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