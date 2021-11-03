Евгений Свечников: «Виннипег в каком-то смысле возвращает меня в мое детство в Сибири. Получаю огромное удовольствие»

Форвард «Виннипега» Евгений Свечников рассказал о своей адаптации в новой команде. «Я получаю огромное удовольствие от пребывания в Виннипеге, который в каком-то смысле возвращает меня мыслями в мое детство в Сибири (Свечников рос в Барнауле – прим.