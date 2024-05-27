В Перми легковушка на полной скорости влетела в булочную

По предварительным данным, водитель заснул за рулем.Вечером 26 мая в микрорайоне Крохалева водитель автомобиля, предположительно уснув за рулем, на полной скорости протаранил стеклянные двери торгового павильона пекарни.
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