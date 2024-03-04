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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Свежие комментарии

Огород на окне.

Огород на окне.

Всю неделю в группах шла работа. Целью посадки лука были не только знакомство со его свойствами и пользой для организма, об условиях необходимых для роста растения, но и воспитание дружелюбия, умения работать в команде, ну и, конечно, заботливое отношение к природе и уважение к труду.

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