Огород на окне.

Всю неделю в группах шла работа. Целью посадки лука были не только знакомство со его свойствами и пользой для организма, об условиях необходимых для роста растения, но и воспитание дружелюбия, умения работать в команде, ну и, конечно, заботливое отношение к природе и уважение к труду.
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