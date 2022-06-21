Neva.Today

8 788 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Осенев
    У нас в Барнауле уже давно температура доходит до 36 градусов и никого это не интересует. А вот в Петербурге 30 граду...В понедельник пет...
  • Николай Герасименко
    Золото и самим пригодится!Отказ стран G7 от...
  • Astra
    Что странного, туристическая виза обычно сроком на 90 дней, а потом досвидос. Если кто-то сдуру в Европу рванул, так ...В Петербург возвр...

Кому из россиян 21 июня придут деньги на карту

Кому из россиян 21 июня придут деньги на карту

Многие категории россиян во вторник, 21 июня, начнут получать денежные выплаты от Пенсионного фонда. Жителям России со всех регионов будут поступать деньги на счет от ПФР — на этой неделе должны завершиться основные социальные выплаты за июнь.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх