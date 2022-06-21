Кому из россиян 21 июня придут деньги на карту

Многие категории россиян во вторник, 21 июня, начнут получать денежные выплаты от Пенсионного фонда. Жителям России со всех регионов будут поступать деньги на счет от ПФР — на этой неделе должны завершиться основные социальные выплаты за июнь.
Многие категории россиян во вторник, 21 июня, начнут получать денежные выплаты от Пенсионного фонда. Жителям России со всех регионов будут поступать деньги на счет от ПФР — на этой неделе должны завершиться основные социальные выплаты за июнь.
Свежие комментарии