Что для вас «осенний» маникюр? Кому-то в это время года хочется больше тёмных насыщенных оттенков, а кто-то наоборот делает выбор в пользу ярких цветов, чтобы поднять настроение! В этой статье я подготовила 8 вариантов маникюра, которые будут выглядеть стильно и добавят в ваш образ яркости! Красный — вечная классика вне сезона, но осенью он смотрится […] The post «Осенний» маникюр | 8 стильных вариантов для ухоженных женщин first appeared on ЭХО МЕДИА.