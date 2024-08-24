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В подмосковном Одинцово мужчина зарезал сожительницу и улетел в Турцию

В подмосковном Одинцово мужчина зарезал сожительницу и улетел в Турцию

В Одинцово мужчина убил свою сожительницу и попытался скрыться за границей.Следком Подмосковья сообщает, что 22 августа на лестничной клетке 11 этажа жилого дома нашли тело 30-летней девушки с множественными колото-резаными ранами тела.

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