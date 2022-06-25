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60 Мп плюс 50 Мп, 4500 мА·ч, 100 Вт, тонкий корпус и фирменный заменитель Android. Все характеристики и живые фото Huawei nova 10 Pro за десять дней до анонса

60 Мп плюс 50 Мп, 4500 мА·ч, 100 Вт, тонкий корпус и фирменный заменитель Android. Все характеристики и живые фото Huawei nova 10 Pro за десять дней до анонса

Смартфоны Huawei nova 10 и nova 10 Pro мы уже видели и на официальных рендерах, и на неофициальных, а сейчас в Сети опубликованы живые фото nova 10 Pro.

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