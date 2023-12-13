Доклад СФ: недруги России будут продолжать использовать международные суды

Недруги России будут продолжать использовать международные суды против РФ. Об этом сообщается в ежегодном докладе комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России, опубликованном на сайте Совета Федерации.
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