«Кордиант» и ППК РЭО будут развивать систему утилизации шин в России

Шинный кластер «Кордиант», объединяющий четыре производственные площадки, включая свои заводы и предприятия, выкупленные у иностранных собственников Continental (сейчас завод Gislaved) и Bridgestone, является добросовестным участником системы расширенной ответственности производителей.
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