❗️⚡️Ни одно судно не смогло зайти в порты Одесской и Николаевской областей за сегодняшний день из-за результативной активности российских ракет и дронов.
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❗️⚡️Ни одно судно не смогло зайти в порты Одесской и Николаевской областей за сегодняшний день из-за результативной активности российских ракет и дронов.