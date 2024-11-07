Что произошло в России осенью 1917 года — революция или переворот?

VB

Vasiliy Belokurov

Переворот, это когда одна верхушка сменила другую НИЧЕГО не меняя в социальной сфере. Великая Октябрьская Социалистическая Революция изменила социальный строй, родилась первая ( и единственная) социально направленная страна!!!!! И не просто лозунг " Человек - человеку, друг, товарищ и брат!".....а сейчас все по старому клеше "Человек - человеку волк!"