Я считаю Октябрьскую революцию одним из величайших событий в истории. Она кардинально изменила все мировоззрение человечества.
Что произошло в России осенью 1917 года — революция или переворот?
Комментарии
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VB
Vasiliy Belokurov
Переворот, это когда одна верхушка сменила другую НИЧЕГО не меняя в социальной сфере. Великая Октябрьская Социалистическая Революция изменила социальный строй, родилась первая ( и единственная) социально направленная страна!!!!! И не просто лозунг " Человек - человеку, друг, товарищ и брат!".....а сейчас все по старому клеше "Человек - человеку волк!"
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10 час.
Людмила Фирстова
Это вы по себе судите, что человек человеку волк?
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9 час.
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