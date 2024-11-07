Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Что произошло в России осенью 1917 года — революция или переворот?

Что произошло в России осенью 1917 года — революция или переворот?

Я считаю Октябрьскую революцию одним из величайших событий в истории. Она кардинально изменила все мировоззрение человечества.

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Комментарии
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VB
Vasiliy Belokurov
Переворот, это когда одна верхушка сменила другую НИЧЕГО не меняя в социальной сфере.  Великая Октябрьская Социалистическая Революция изменила  социальный строй, родилась первая ( и единственная) социально направленная страна!!!!!   И не просто лозунг &quot; Человек - человеку, друг, товарищ и брат!&quot;.....а сейчас все по старому клеше &quot;Человек - человеку  волк!&quot;
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10 час.
Людмила Фирстова
Это вы по себе судите, что человек человеку волк?
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9 час.

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