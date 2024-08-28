Информация для жителей хутора Черкесовского! ❗️❗️❗️ В связи с производством ремонтных работ 28 августа 2024 года не будет осуществляться подача воды.
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Информация для жителей хутора Черкесовского! ❗️❗️❗️ В связи с производством ремонтных работ 28 августа 2024 года не будет осуществляться подача воды.