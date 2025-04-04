Военный эксперт разъяснил, как можно атаковать бункеры Зеленского

МОСКВА, 4 апреля, ФедералПресс. Военный эксперт Александр Перенджиев рассказал, что для поражения двух из шести бункеров Владимира Зеленского можно использовать комплекс «Орешник», а для остальных четырех объектов лучше подойдут высокоточные ракеты «Кинжал».
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