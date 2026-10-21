СУ-152, который неожиданно стал грозой «Тигров» и «Пантер»

В 1943 году в Советском Союзе появилась на свет созданная в кратчайшие сроки самоходка за индексом СУ-152.
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