Происшествия

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В Твери автоинспекторы вместе со школьниками провели акцию «Защитники Отечества соблюдают ПДД»

В рамках профилактического мероприятия «Неделя мужества» сотрудники отдела ГИБДД УМВД России по городу Твери совместно с учениками средней школы № 38 провели акцию «Защитники Отечества соблюдают ПДД», приуроченную к одноименному празднику.

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