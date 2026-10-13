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Царьград

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Полиция изъяла 125 литров алкоголя в барах Петербурга

Полиция изъяла 125 литров алкоголя в барах Петербурга

Полиция проверила 15 заведений сети «Контакт Бар» в девяти районах города после 771 жалобы жителей на драки, грабежи и шум, зарегистрированных с начала 2026 года.

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