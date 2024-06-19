Кроссовер Volkswagen Tharu XR стал развитием модели T-Cross

Кроссовер Volkswagen Tharu XR стал развитием модели T-CrossВот уже шесть лет в Китае выпускается паркетник Volkswagen Tharu, который приходится ближайшим родственником знакомым нам моделям Skoda Karoq, Volkswagen Taos и Jetta VS5, но имеет увеличенную на 50 мм колесную базу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии