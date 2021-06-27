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Вслед за Defender японцы могут полезть на Курилы, а финны – в Карелию

Вслед за Defender японцы могут полезть на Курилы, а финны – в Карелию

Если Запад сочтёт слабой реакцию России на вторжение британского эсминца в территориальные воды РФ возле берегов Крыма, к подобным провокациям следует готовиться по всему периметру границы – есть немало стран-соседей, претендующих на русские земли.

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Максим Пипотя
Такой кораблик может опять пытаться поплавать вдоль берега Крыма....если бы у меня была цель потопить его самому не подставляясь ...я бы отвёл свои корабли и подлодки в порт...а кораблику навстречу выдвинул бы боевых пловцов с минами....которые можно разместить по курсу корабля....а потом пусть доказывают, что они не на мине времён ВОВ подорвались.... И я тут вроде не причем и кораблик на дне
Алексей Горшков
Надо быть жёстче! Мы действительно зачастую "сопли жуём" - к нам и относятся соответственно - вроде ничего не делаем - а санкции отгребаем! Они по-любому впредь будут - но хотя бы ЗА ДЕЛО !!! Слишком уж мы заботимся о том - что о нас подумают! И результаты такой слабины НАЛИЦО ! С НАШИМ МНЕНИЕМ ПРОСТО НЕ СЧИТАЮТСЯ,УБЕЖДЁННЫЕ,ЧТО ВО ВСЁМ МЫ ВИНОВАТЫ ! Ярчайший пример - судилище по поводу гибели МН-17 ! А массовое снесение поляками монументов советским воинам? "Допрыгались": "ЦЕЛАЯ" ЭЭссттоонниияя,вся численность населения которой с район какого-нибудь нашего города, к России территориальные претензии выдвигает! США имущество нашего посольства (если что - принадлежащее РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ) захватывает! О беспределе WADA я вообще молчу! Жёстче надо быть – обиды помнить,тогда об нас ноги вытирать и не будут! Вот немцы – в своё время ПОЛНОСТЬЮ ВЫРЕЗАЛИ (не дай бог – поймёте,что призываю к этому) пруссов – и они - “образец демократии”, а мы – освободили болгар,и те в обеих Мировых войнах нашими противниками были! Умеем же мы жёстко себя вести - взять хотя бы возвращение Крыма - не каждому это нравится - но пусть вякают! ДВА ПРИМЕРА: Думал ли какой-нибудь Юрген под Сталинградом,что его родной Инстербург Черняховском станет? И ведь принадлежность Калининградской области к России и сейчас у здравомыслящих людей вопросов не вызывает! И наоборот: в перестроечные времена за "мягкостью" гонялись - в итоге ПРОСРАЛИ ВСЁ,ЧТО МОЖНО И НЕЛЬЗЯ !!! Чует моё сердце - подобные провокации и будут,пока мы первого же оборзевшего не потопим! Ну,санкции потом введут - САМИ же нас к ним приучили,вводя их вообще НИ ЗА ЧТО !!! Что-то мне подсказывает,что в ответ на эту откровенную провокацию мы ОБЯЗАТЕЛЬНО "нагадим" англичанам - но не ТУПО так же - в Чёрном море,а ТОНКО И ОЧЕНЬ ВЕСОМО - усугубив её проблемы с Шотландией или Ирландией,с континентальной Европой,и т.д.! А уж США - часть ангосаксонского мира, можно вообще ЛЕГКО "озадачить" - взять в свои руки BLM - исторически же ещё с царских времён,не говоря уж о советских, Россия негров поддерживала!
ludmila Cernega
Я считаю. что этот эсминец надо было арестовать и выдвинуть условия, как минимум.

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