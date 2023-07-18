Business FM

65 880 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Марина Биченова
    Ещё одну прихватизацию наша страна не выдержит.Жизнь, а не кошел...
  • Александр
    Почему бесплатно? В Африке фрукты, овощи, мясо, глинозем. Проблема в энергетике. Вот Росатом пусть и старается. Беспл...Песков: Россия го...
  • Дарья
    Ну не знаю, мы хотели брать вторичку, но она выходила очень дорого + на вторичку более высокий процент по ипотеке. В ...В России новостро...

Туристических инвесторов ждут по всей стране — от Сахалина до Санкт-Петербурга

Туристических инвесторов ждут по всей стране — от Сахалина до Санкт-Петербурга

Новый регион — участник программы «Земля для туризма», новый речной суперкурорт в Татарстане, новые туристические замыслы Курильских островов, Сахалина, Свердловской области, Алтая, Санкт-Петербурга… Похоже, предприниматели, готовые вкладываться в туристическую инфраструктуру, могут выбрать на карте страны любую понравившуюся точку — и там почти наверняка найдется любопытный инвестпроектРеспублика Марий Эл стала девятым регионом Приволжского федерального округа и 39-м регионом России, участвующим в программе Росреестра «Земля для туризма»*.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх