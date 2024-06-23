Пятеро детей находятся в тяжелом состоянии в результате атаки на Севастополь

Всего пострадало 27 детей и около 100 взрослых Сегодня в результате террористической атаки на Севастополь с применением американских ракет, снаряженных кассетными боевыми частями, погибли 3 мирных жителя и более ста человек получили ранения.
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